Выплаты украинским беженцам в Европе: перечень стран, где платят больше

Европейские страны уже на протяжении трех месяцев финансово поддерживают украинских беженцев, которые сбежали от войны. Размер пособия беженцам в разных странах отличается. В некоторых выданная на руки сумма едва покрывает расходы на еду, а есть страны, которые компенсируют украинцам расходы на жилье, обучение детей и другие траты.

Для сравнения, подсчитаем, какой размер пособия в разных европейских странах для украинцев, которые получили временное убежище.

Франция

Статут временной защиты во Франции позволяет украинцам получать денежную помощь, размер которой рассчитывается в соответствии с составом семьи. Так, на 1 человека выплачивается 6,80 евро в день, за двоих членов семьи — 10,20 евро день, троих — 13,60 евро в день, четверых членов семьи — 17,00 евро в день. Каждый взрослый получает дополнительно 7,40 евро в день. Если взять за месяц, то это получается 220 евро.

Австрия

Размер пособия в Австрии украинским беженцам зависит от того, где они проживают - арендуют сами, либо живут в семье, либо у знакомых. Так, компенсация на аренду для семьи (от 2 человек) от государства составляет до 300 евро на человека. На питание власти выделяют по 215 евро на взрослого в месяц, и по 100 евро на ребенка.

Кроме того, в Австрии можно получить финансовую субсидию на школьные принадлежности (до 200 евро на ребенка в год) и одежду (150 евро на человека в год), а также деньги на отдых (до 50 евро на человека в месяц).

Ирландия

Чтобы получать социальную финансовую помощь в Ирландии, украинцам нужно получить персональный номер в Службе государственного обеспечения (PPSN), а затем подать заявление на выплату еженедельной материальной помощи. Максимальная выплата для людей старше 25 лет составляет 260 евро.

Надбавка за подопечного взрослого составляет 138 евро, за ребенка до 12 лет - 40 евро, за ребенка старше 12 лет - 48 евро. Для украинцев от 18 до 24 лет ежемесячная выплата составляет 117,7 евро. Пособие на детей в Ирландии составляет 140 евро в месяц на каждого ребенка.

Германия

В Германии размер государственного пособия составляет 367 евро на взрослого и около 300 евро на ребенка. Эта сумма покрывает расходы по питанию и одежде, а также бытовые расходы, включая мобильную связь. Мать с двумя детьми получает около 930 евро. Германия при этом обеспечивает украинских беженцев социальным жильем. Если условия не подходят, то можно устроиться на работу и арендовать жилье самостоятельно.

Ранее сообщалось, что украинским беженцам в Германии с 1 июня начнут выплачивать пособие по безработице.