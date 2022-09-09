Зарплати в Україні: скільки платять працівникам сільськогосподарської сфери

Заробітні плати знизилися.

В Україні розмір середньої заробітної плати у серпні в галузі сільського господарства склав 17 500 грн. Про це йдеться у дослідженні експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua, пише agronews.

Чи знизилась зарплата в галузі сільського господарства

Повідомляється, що до початку військової агресії Росії, фахівці сільськогосподарської галузі отримували в середньому 21 300 грн.

«Сьогоднішній показник поступається також середньорічному прибутку за 2021 рік, який становив 18?606 грн. До початку повномасштабної війни цей ринок демонстрував дуже хороші тенденції з точки зору заробітку. Сьогодні, на жаль, роботодавці змушені економити», – наголосили аналітики.

Зазначається, що роботодавці в сільського господарства пропонують такі зарплати:


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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