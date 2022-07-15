Зарплати в Польщі для українських біженців: кому платять більше 40 000 грн без знання мови

Середня зарплата в Польщі після сплати всіх податків становить 3311 злотих (близько 21240 грн). Однак на багатьох роботах платять більше. Наприклад, водіям, слюсарям, малярам, електрикам та столярам платять від 35 000 грн і вище. Є ще низка вакансій, куди беруть навіть без знання польської мови, але платять чималі гроші.

Українські біженці, які приїжджають до Польщі, найчастіше влаштовуються пакувальниками, прибиральниками, робітниками на лінію, різноробочими на складі, збирачами ягід. Тобто на ті роботи, де не вимагають знання мови. Деякі роботодавці пропонують українцям безкоштовне проживання. Зарплата складає від 3,5-5 тис. злотих (від 21 до 37 тисяч гривень).

Польські роботодавці також активно набирають працівників у сфері логістики та складів. Працівникам платять про 3,7-5,5 тис. злотих (від 24 до 36 тисяч гривень). На сайті Tvojarabota.pl є вакансії на складі заморожених продуктів у Гдині та на складах у Скурчі та Щецині із заробітком близько 29-30 тисяч гривень на місяць (4,8 тис. злотих). Можна влаштуватися адміністратором логістичного складу у Вроцлаві та отримувати 4,5 тис. злотих (27-28 тисяч гривень). У Любляні на виробництві з виготовлення фарфорових виробів пакувальникам обіцяють платити 3360-3500 злотих на місяць (21,5-22,5 тис. грн).

Операторам автонавантажувача платять близько 5-5,4 тис. злотих (31-33,5 тисячі гривень). Кухарі у Польщі отримують у середньому 4,5 тис. злотих (28-32 тисячі гривень), прибиральниці по 3,3-4,2 тис. злотих (21-26 тисяч гривень).

А от у кого зарплати вищі, то це у водіїв, слюсарів, малярів, електриків, столярів, а також медиків, айтішників та вчителів іноземних мов.

Слюсарі в Польщі можуть заробляти 7-7,4 тисячі злотих (44-45 тисяч гривень), столяри — близько 6 тисяч злотих (35-38 тисяч гривень), зварювальники - 5,2-5,5 тисячі злотих (32-35 тисячі злотих) гривень). Зарплати малярів також становлять понад 40 000 грн.

Зарплата лікаря-фахівця у польській лікарні, який працює за контрактом із Національним фондом охорони здоров'я, становить від 60 тисяч гривень (10 тисяч злотих на місяць) залежно від спеціалізації. Нижче оплачуються лікарі без спеціалізації та сімейні лікарі. На найвищий заробіток можуть розраховувати кардіологи, кардіохірурги, анестезіологи, лікарі швидкої медичної допомоги, онкологи та хірурги. Водіям автобуса на міських, міжміських та туристичних маршрутах пропонують заробітну плату в межах 4,2-6 тис. злотих (27-38 тисяч гривень).

Раніше повідомлялося, що у Польщі збільшилася кількість вакансій для жінок.