Робота в Нідерландах: куди можуть влаштуватися українські біженці, і скільки платять без знання мови

У Нідерланди з початку війни в Україні переїхало 65 тисяч біженців. Із них 40% громадян успішно працевлаштувалися. Для цього їм не потрібно мати жодних особливих дозволів. Знайти роботу можна і без знання іноземної мови.

Для працевлаштування українець повинен мати паспорт громадянина України, ідентифікаційний номер BSN та банківський рахунок у місцевому банку. Також з 1 вересня українським біженцям поставлять у паспортах позначку про статус тимчасового захисту, що також буде обов'язковою умовою для працевлаштування.

Працювати в Нідерландах українці можуть лише за наймом. Роботодавець має зареєструвати робітника в організації UWV хоча б за два дні до початку його роботи.

Вакансії українці можуть шукати на спеціалізованих сайтах агенцій з працевлаштування, які працюють із підбором кандидатів на роботу в Нідерландах.

Без знання мови українців візьмуть пакувальниками на завод, на миття пластикових ящиків, склад автозапчастин, рибні та курячі фабрики та теплиці. Зарплата стартує від 10 євро на годину. Деякі роботодавці пропонують проживання за зниженою вартістю – за 99,84 євро на тиждень спільно з кимось у квартирі, або у готелі в одномісних номерах з одноразовим харчуванням – за 135,68 євро за тиждень. Цю суму відразу вичитуватимуть із зарплати, якщо погодитись на таку пропозицію.

Наприклад, різноробочі на птахофабрику в Нідерландах можуть влаштуватися за 1900-2400 євро на місяць (від 12 євро на годину). Знання мови тут не потрібне.

Робота зі збору врожаю оплачується залежно від відпрацьованих годин, але не менше 10,48 євро (до вирахування податків). Житло роботодавець надає. Прибиральниця в Нідерландах може отримувати від 1280 євро на місяць (8-9 євро на годину), маючи базові знання англійської чи німецької.

При перегляді вакансій по роботі варто врахувати, що умова "без мови" в описі вакансії передбачає володіння базовим або середнім рівнем англійською, німецькою або польською мовою.

Раніше повідомлялося, де найчастіше працевлаштовуються українські біженці у Польщі.