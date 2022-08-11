Робота в Києві: що пропонують і скільки платять

У Польщі підняли зарплати заробітчанам, а в Києві найбільше пропозицій по роботі в серпні (20%) - у сфері продажів, а друге місце за кількістю вакансій - ІТ-сфера, інтернет та телеком (19%), третє місце - сфера маркетингу, реклами та PR (10,6%).

Про це свідчать дані сервісу пошуку роботи та підбору персоналу grc.ua, інформує Апостроф .

Фахівцям з фінансів доступно 8,4% вакансій, для студентів та людей, які розпочинають кар'єру, відкрито 5% вакансій на сайті.

У серпні середня заробітна плата у Києві становить 28 700 грн. Це менше, ніж у липні, але більше, ніж у середньому в Україні.

За сферами діяльності в середньому платять так:

у ІТ – 186 000 грн;

у сфері консультування – 54 600 грн;

у маркетингу, рекламі та PR – 33 000 грн;

у сфері бухгалтерії, управлінського обліку та фінансів підприємств – 26 000 грн;

у сфері транспорту та логістики – 25 300 грн.

Найменшу зарплату пропонують студентам, у середньому – 12 800 грн. У цьому ж сегменті максимальна конкуренція – 17 осіб на 1 робоче місце. Серед юристів – 8 претендентів на одне робоче місце. Серед вчених, педагогів, у представників топ-менеджменту та у будівельників – приблизно 7 осіб на місце. 6 осіб на одне вакантне місце у серпні – серед адміністративного персоналу.

При цьому 68% вакансій у серпні передбачають роботу на повний день, 12% – пропозиції щодо дистанційної роботи.