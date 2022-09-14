Комуналка подорожчає: українці взимку заплатять за газ більше на 16%

В Україні вартість газу збільшилася протягом року на 16%. У 2022-му підвищувати тарифи на блакитне паливо не будуть, але порівняно з минулим роком комуналка подорожчає.

За даними Держстату, газ зріс у ціні, якщо порівнювати ціни за період із січня до серпня. Зазначено, що у грудні минулого року кубометр газу продавався по 6,33 грн, а у грудні поточного він коштуватиме 7,96 грн. Наприклад, якщо для опалення будинку потрібно 200 кубометрів газу, то в грудні 2021 року за нього платили 1266 грн, а в грудні доведеться віддати 1592 грн – на 326 грн більше.

Тарифи на централізоване опалення не змінились. Практично всі підприємства залишили колишні розцінки та не підвищуватимуть ціни.

Тарифи на електроенергію востаннє змінювалися у жовтні минулого року. Ті, хто використовує до 250 кВт, платять за кожен по 1,44 грн. Якщо рівень споживання вищий, тоді ціна зростає до 1,68/кВт.

Щодо імпортного природного газу, у 2023 році ціна на нього буде високою. У середньому за тисячу кубометрів доведеться заплатити 1298,5 долара. Голова Нафтогазу Юрій Вітренко сподівається на фінансові компенсації Кабміну за імпорт газу, оскільки вартість палива в Європі зашкалює.

Зазначено, що Нафтогаз за необхідності "може імпортувати якісь обсяги газу". Однак треба враховувати той факт, хто ціна на імпортний газ сягає 2500 тисяч доларів за тисячу кубометрів, а продається споживачам менш ніж по 200 доларів.

"До того ж не отримуємо коштів у повному обсязі", – відмітив Вітренко.

За словами очільника Нафтогазу, головні ризики для майбутнього опалювального сезону – воєнні дії в країні.

"Якщо будуть погіршення на певних ділянках фронту, то на наш досвід, ми нічим не зможемо допомогти. Люди повинні бути готові до всього - до того, щоб, поки місяць-два йдуть бої, вони могли жити навіть без опалення", – наголосив Юрій Вітренко. .

Нагадаємо, деяких жителів Києва звільнили від необхідності платити за комунальні послуги.