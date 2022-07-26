Пенсія з інвалідності: коли вона призначається та скільки платять

В Україні повна чи часткова втрата здоров'я дає громадянам право на набуття статусу непрацездатного (обмежено працездатного), а також дає право оформити пенсію за інвалідністю, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України у Донецькій області.

У осіб, яким призначено I групу інвалідності, розмір пенсії становить 100% розміру пенсії за віком. При цьому для призначення пенсії необхідно мати страховий стаж від 1 до 10 років, залежно від віку.

Розмір пенсій в осіб із ІІ групою інвалідності становить 90% пенсії за віком. Необхідний страховий стаж у своїй – 1-14 років.

Особи з ІІІ групою інвалідності отримують 50% пенсії за віком за наявності 1-14 років страхового стажу.

Подати документи для призначення пенсії по інвалідності можна як офлайн – звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду, так і онлайн.