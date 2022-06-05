Выплаты украинским беженцам в Италии: как получить помощь

Украинцы, которые сбежали от войны в Италию, начали получать обещанное пособие. Тем, кто подал заявления на получение финансовой помощи до 9 мая, уже начали выплачивать деньги. Другие беженцы начнут получать выплаты с 10 июня.

Украинским беженцам в Италии начали выплачивать по 300 евро: как получить пособие

Судя по количеству заявок, выплаты получат 36 тыс. человек, среди которых почти 14 тыс. детей. Помощь можно оформить на взрослого, детей и несовершеннолетних лиц.

Подавать заявки на оформление материальной помощи в Италии украинцы могут до 30 сентября 2022 года. Деньги будут выдавать ежемесячно в течение трех месяцев в сумме 300 евро на взрослого и по 150 евро за каждого ребенка.

Украинским беженцам в Италии начали выплачивать по 300 евро: как получить пособие

Для оформления заявления украинским беженцам нужно обязательно получить разрешение на проживание по программе временной защиты. Этот документ выдают в отделе иммиграционной службы в полиции вместе с итальянским идентификационным номером (Codice Fiscale).

Кроме того, чтобы получить помощь, нужно самому снимать жилье и проживать в нем не менее 10 дней. Если украинцы живут в бесплатной квартире, предоставленной государством, то финансовую помощь им не начислят.

О зачислении средств приходит оповещение на мобильный телефон. Если заявку подали до 20 числа месяца, то поддержку выплатят в первые 10 дней следующего месяца. При себе нужно иметь документ на удостоверение личности и справку с Codice Fiscale. Забрать деньги нужно лично на почте наличкой.

Если в течение 2 месяцев выплаты не забрать, то их предоставление отменят. Помощь могут выплатить сразу за два или три месяца.

Ранее сообщалось, как помогают беженцам в Молдове, Великобритании, Швейцарии и США.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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