Работа в Германии: как трудоустроиться украинским беженцам

Более 200 украинских беженцев остановились в ФРГ и активно пытаются трудоустроиться. Работа в Германии есть, но большинство хороших вакансий требуют знания немецкого языка. Эксперты проанализировали ситуацию на рынке и представили нашим соотечественникам полезную информацию.

Где искать работу в Германии: лайфхак для украинских беженцев

Чтобы найти работу в Германии, важно как можно быстрее там адаптироваться. Лучше не рассчитывать лишь на финансовую помощь от местных властей: жизнь в стране достаточно дорогая. Искать вакансии нужно следующим образом:

  • Составьте грамотное резюме. Оно должно максимально соответствовать вакансии, на которую вы претендуете.
  • Зарегистрируйтесь в LinkedIn и качественно заполните свой профиль. Укажите навыки, которые выделяют вас среди конкурентов на желаемую должность.
  • Обращайтесь в государственные службы Arbeitsagentur и Arbeitsamt. Это аналоги украинской биржи труда. Узнайте об отделениях в населенном пункте, где вы остановились, и наличии предложений по работе.
  • Используйте популярные порталы с вакансиями Stepstone и Indeed.
  • Можете обратиться в рекрутинговые компании или написать руководству компании, где желаете трудоустроиться.
Где искать работу в Германии: лайфхак для украинских беженцев

Немцы любят дисциплину и в повседневной жизни придерживаются определенных правил:

  • Сортируют мусор. В желтый контейнер они выбрасывают пластик, в коричневый – органические отходы, в синий - бумагу, а черный – все остальное.
  • Соблюдают тишину в периоды отдыха: с 22.00 до 7.00 в будни, с 19 до 8.00 в выходные, а также ежедневно с 13.00 до 15.00.
  • На эскалаторе стоят с правой стороны - на левой находятся те, кто спешат.
  • Не переходят дорогу на красный свет светофора: нарушителям грозит немалый штраф.

Напомним, какие выплаты доступны беженцам в Германии. Многим украинцам помощи от государства хватает всего на неделю.


Ловіцька Леся, Тудей

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