Тарифы на газ: какие цены газоснабжающие компании установили на июнь

Самый дешевый газ предлагает компания «Эру Людям».

Тарифы на газ: какие цены газоснабжающие компании установили на июнь
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Из-за войны РоSSии в Украине число газоснабжающих компаний в стране существенно сократилось. Так, в июне работают только 14 компаний, у которых действуют годовые тарифные планы. Об этом пишет Газправда.

Относительно цен, то самая низкая цена – 7,70 грн за куб – у компании «Эру Людям». На втором месте — «Энерджи Трейд Групп» с ценой 7,79 грн за куб. Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» с ценой 7,96 грн за куб – на третьем месте. После них следуют: «Волыньэлектросбыт» и «Закарпатье Энергосбыт» с ценником 7,98 грн за куб, а также «Полтавагаз Сбыт» с ценником 7,99 грн за куб.

Стоимость газа у остальных небольших частных поставщиков варьируется в диапазоне от 8 до 29,95 грн за кубометр. Самый дорогой газ предлагает ООО «Аскания Энерджи» — по 29,95 грн.

Остальные газсбыты, в частности региональные, работающие под брендом «Твой Газсбыт», не обнародовали цену на июнь.


Середа Елена, ZN.ua





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