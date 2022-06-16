В сетях АЗС появился бензин 95+ и автогаз: сколько стоит горючее вечером 16 июня

В Украине негативная ситуация на рынке топлива продолжается, однако несколько улучшилось положение дел с наличием бензина А-95+ и автогаза, которых накануне не было ни на одной из популярных украинских АЗС, информирует Апостроф .

О стоимости горючего и о наличии на АЗС по состоянию на 16 июня сообщает "Апостроф", ссылаясь на данные auto.ria.

А-95+

Данная марка бензина представлена на АЗС сетей ОККО, SOCAR, Катрал.

А-95

Этой марки бензина нет на автозаправках Нефтек и Автотранс. Самое дешевое топливо реализуют на Shell за 45,68 грн/л, а самое дорогое на АЗС Катрал – за 59 грн/л. В среднем цены на других АЗС – 50-52 грн/л.

А-92

Такой вид топлива есть только на трех автозаправках: Авиасе, Катрали и Укргаздобыче. Дешевле всего продает его Авиас - за 49 гривен. Дороже всего Катрал - за 57 грн. Укргаздобыча реализует по 51 грн/л.

Дизельное топливо

Дизтопливо есть не на всех АЗС, в частности, нет на Нефтек и Автотрансе. Его стоимость остается заоблачной на всех АЗС. Дороже всего продает Катрал - за 63 грн/л. Дешевле всего Авиас и Укрнефть - за 55 грн. На остальных АЗС – от 56 до 59 грн.

Автогаз

Автогаз есть на семи АЗС: ОККО, Авиас, Mango, UPG, Нефтек, Автотранс, Катрал. Продают газ дешевле всего на UPG – за 37 грн. На остальных цены колеблются от 40,97 - 46,99 гривны за литр.

Цены в таблице ниже указаны средние, поэтому могут отличаться по стране.