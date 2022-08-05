В Україні серйозно подешевшав автогаз: які АЗС скинули найбільше

Середня ціна на автогаз на заправках за тиждень з 29 липня по 5 серпня впала на 0,97 грн/л – до 28,25 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", пише enkorr, інформує Апостроф.

У операторів ОККО та WOG зріджений газ подешевшав на 0,71 грн/л та 1,25 грн/л до 28,49 та 28,48 грн/л відповідно.

На АЗС "Укрнафти" вартість цього виду палива знизилася на 0,59 грн/л, до 28,49 грн/л, в "Авіас" та інших мережах групи "Приват" – на 0,88 грн/л, до 27,67 грн/л.

Крім того, на 0,3-4 грн/л впали ціни на автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", KLO, Shell, Chipo, "Нафта", BVS та інших.

Зміни роздрібних цін на АЗС з 29 липня по 5 серпня, грн/л

Експерт "А-95" Артем Куюн вважає причиною падіння цін профіцит зрідженого газу на ринку палива, через який продавці тепер борються за покупців.


Маргарита Лепс, Апостроф





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