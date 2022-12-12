Ціни на АЗС: Автогаз за тиждень здорожчав ще на 55 копійок

Середня ціна на скраплений газ за тиждень (2 9 грудня) у мережах АЗС виросла на 0,55 грн/л — до 29,39 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», пише enkorr.ua.

Ціни на АЗС: Автогаз за тиждень здорожчав ще на 55 копійок
Фото: autocentre.ua

Ціни на АЗС

На станціях VostokGaz і BVS автогаз здорожчав на 0,8 грн/л, до 29,89 грн/л і 29,79 грн/л відповідно. На ОККО і WOG автогаз здорожчав на 0,70 грн/л і 0,50 грн/л, до 29,99 грн/л і 29,98 грн/л відповідно.

Крім того, на 0,1,5 грн/л здорожчав автогаз і в мережах VST, «Авіас», Socar, Shell, AMIC, «Катрал», UPG, «БРСМ-Нафта», Chipo й інших.





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