Зростанню долара всупереч: на скільки впала ціна автогазу в Україні

Хоча за прогнозами експертів, підвищення НБУ фіксованого курсу долара на 25% має викликати подорожчання палива, автогаз в Україні продовжує дешевшати.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи А-95, пише enkorr, інформує Апостроф.

Середня ціна на скраплений газ за вихідні (з 22 по 25 липня) у мережах АЗС знизилася на 30 коп/л – до 30,09 грн/л.

Зокрема, на станціях "Укрнафти" автогаз подешевшав на 1,68 грн/л, до 29,93 грн/л. У мережі Shell ціна знизилася на 0,60 грн/л до 28,99 грн/л, а на станціях KLO – на 0,40 грн/л до 29,27 грн/л.

Мережа "Нефтек" знизила ціну на 2 грн/л (29,99 грн/л). У мережах "Авантаж 7" та Motto автогаз втратив у ціні 1 грн на літрі, до 27,95 та 29,37 грн/л відповідно.

Проте, деякі мережі підняли ціни на автогаз. Зокрема йдеться про SOCAR, Prime та VostokGaz.


Олена Руденко, Апостроф





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