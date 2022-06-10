Деньги на бизнес ветеранов и их родственников: что нужно, чтобы получить 20 тысяч гривень

До завершения военного положения можно подавать заявки, информирует ZN.ua.

Деньги на бизнес ветеранов и их родственников: что нужно, чтобы получить 20 тысяч гривень
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В программе по микрофинансированию ветеранского бизнеса, начатой Украинским ветеранским фондом, могут принять участие ветераны и члены их семей. Программа позволяет получить до 20 тысяч грн денежного возмещения. Об этом в эфире марафона национальных телеканалов сообщила Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.

По ее словам, получить микрогрант могут ближайшие члены семьи ветерана - родители, жена, дети - зарегистрированные как физическое лицо-предприниматель или самозанятое лицо, и имеющие статус внутренне перемещенного лица в пределах Украины. Также этой возможностью могут воспользоваться сами ветераны, которые не служат. Для этого необходимо подать заявку с пакетом документов через аппликационную форму на сайте veteranfund.com.ua.

В разделе «Микрофинансирование бизнеса». Документы рассматриваются комиссией в срок до 10 дней, после чего принимается решение о предоставлении средств.

Чтобы получить финансовую поддержку, нужно собрать пакет документов:

  • скан паспорта заявителя с пропиской,
  • скан справки ВПЛ (скриншот из Действия не подходит),
  • скан выписки или выписки из ЕГР о ФЛП или самозанятом лице,
  • скан подтверждение статуса ветерана, а именно: удостоверение участника боевых действий,
  • удостоверение личности с инвалидностью в результате войны, удостоверение участника войны или члена семьи ветерана войны,
  • документы, подтверждающие покупку после 24 февраля 2022 года для работы бизнеса в соответствии с КВЭДами (чек или расходная накладная).
  • Отправить свою заявку с документами через аппликационную форму на сайте https://veteranfund.com.ua/
  • в разделе «Микрофинансирование бизнеса». Получить ответ от УВФ – после проверки пакета документов.

После одобрения получить денежные средства. В случае правильного заполнения заявки загрузка полного пакета документов вместе с чеками на покупки заявители смогут получить возмещение на сумму до 20 000 гривен в течение 10 дней. Заявки принимаются до завершения военного положения.


Середа Елена, ZN.ua





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