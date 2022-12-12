«єРобота». На гранти за програмою виділено ще 657 мільйонів

Уряд України додатково виділив 657 млн грн для надання грантів в рамках проекту «єРобота». Таке рішення було ухвалене на засіданні Кабінету міністрів України 9 грудня.

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Скільки виділено коштів

398,5 млн грн для надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств;

203,7 млн грн для надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу за програмою «Власна справа»;

54,8 млн грн для надання грантів на створення або розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства.

Унаслідок реалізації отримувачами цих грантів загалом буде створено понад 2,5 тис. нових робочих місць.

Як працює програма

Для отримання гранту достатньо подати заявку через портал «Дія» чи відділення Ощадбанку, додавши до заявки бізнес-план.

Представники Ощадбанку та Державного центру зайнятості протягом 10 робочих днів проведуть оцінку проєкту.

У випадку, якщо він відповідає критеріям програми, грантові кошти будуть перераховані на банківський рахунок. Готівкою гранти не видаватимуть.

З банківського рахунку «можна буде купити обладнання, сировину, матеріали, закупити інструменти, частково оплатити оренду», зазначив прем'єр.