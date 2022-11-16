«єРобота». Кабмін змінив умови надання грантів

Що змінилося

Проєктом пропонується внести зміни до програм грантової підтримки, які спрямовані на:

перенесення дати початку шестимісячного строку, протягом якого мають бути створені робочі місця та відбутись працевлаштування на них осіб:

було: із дня укладання договору мікрогранту;

пропонується: із дня зарахування коштів на рахунок отримувача;

надання можливості подання сканованих копій проєктів висадки насаджень та проєктів будівництва модульних теплиць, що обов’язково додаються до заяв на отримання відповідних грантів;

встановлення максимального розміру гранту на будівництво модульних теплиць залежно від площі модульної теплиці, а саме:

0,4,6 га — 2 млн грн;

0,8 1,2 га — 3,5 млн грн;

1,6 2,4 га — 7 млн грн;

уточнення кількості створюваних нових робочих місць за підсумками проєкту будівництва модульної теплиці: