«єРобота». Кабмін змінив умови надання грантів

Кабінет міністрів уніс зміни до програм грантової підтримки «єРобота» (мікрогранти на власну справу, гранти на розвиток садів та теплиць). За відповідні зміни до постанови №?738 проголосували на засіданні Кабміну, що відбулось 15 листопада 2022 року, пише «Бізнес.Цензор».

«єРобота». Кабмін змінив умови надання грантів
Фото: espreso.tv

Що змінилося

Проєктом пропонується внести зміни до програм грантової підтримки, які спрямовані на:

перенесення дати початку шестимісячного строку, протягом якого мають бути створені робочі місця та відбутись працевлаштування на них осіб:

  • було: із дня укладання договору мікрогранту;

  • пропонується: із дня зарахування коштів на рахунок отримувача;

надання можливості подання сканованих копій проєктів висадки насаджень та проєктів будівництва модульних теплиць, що обов’язково додаються до заяв на отримання відповідних грантів;

встановлення максимального розміру гранту на будівництво модульних теплиць залежно від площі модульної теплиці, а саме:

  • 0,4,6 га — 2 млн грн;

  • 0,8 1,2 га — 3,5 млн грн;

  • 1,6 2,4 га — 7 млн грн;

уточнення кількості створюваних нових робочих місць за підсумками проєкту будівництва модульної теплиці:

  • було: створити щонайменше 40 нових робочих місць;

  • пропонується: не менше 14 нових робочих місць на 1 гектар модульних теплиць.





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