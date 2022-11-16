«єРобота». Кабмін змінив умови надання грантів
Кабінет міністрів уніс зміни до програм грантової підтримки «єРобота» (мікрогранти на власну справу, гранти на розвиток садів та теплиць). За відповідні
Що змінилося
Проєктом пропонується внести зміни до програм грантової підтримки, які спрямовані на:
перенесення дати початку шестимісячного строку, протягом якого мають бути створені робочі місця та відбутись працевлаштування на них осіб:
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було: із дня укладання договору мікрогранту;
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пропонується: із дня зарахування коштів на рахунок отримувача;
надання можливості подання сканованих копій проєктів висадки насаджень та проєктів будівництва модульних теплиць, що обов’язково додаються до заяв на отримання відповідних грантів;
встановлення максимального розміру гранту на будівництво модульних теплиць залежно від площі модульної теплиці, а саме:
уточнення кількості створюваних нових робочих місць за підсумками проєкту будівництва модульної теплиці:
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було: створити щонайменше 40 нових робочих місць;
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пропонується: не менше 14 нових робочих місць на 1 гектар модульних теплиць.