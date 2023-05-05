ГІОЦ витратить 19.7 млн гривень за фінансове обслуговування електронних квитків

Комунальне підприємство (КП) Головний інформаційно – обчислювальний центр (ГІОЦ) планує придбати фінансові послуги з прийому платежів за придбання електронних квитків, поповнення транспортного ресурсу, за які хочуть заплатити 19,7 млн гривень.

Про це KВ стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

28 квітня КП ГІОЦ оголосило тендер на закупівлю фінансових послуг з прийому платежів за придбання електронних квитків, поповнення транспортного ресурсу. За це хочуть заплатити 19 млн 762 тис. 277 гривень.

Розмір мінімального кроку пониження ціни на торгах – 0,5% від розміру очікуваної вартості. Тендерні пропозиції прийматимуть до 9 травня, а сам аукціон має відбутися 10 травня.

Згідно тендерної документації, планується провести роботи з:

можливості ініціювання платниками операцій з поповнення транспортного ресурсу та/чи реєстрації електронного квитка, та муніципальної картки “Картка Киянина”, що містяться на віртуальних носіях електронного квитка, в АС з використанням банківських платіжних карток і з використанням GOOGLE PAY та Apple PAY;

можливості токенізованої авторизації операцій, ініційованих Платниками, з поповнення транспортного ресурсу та/чи реєстрації електронного квитка, та муніципальної картки “Картка Киянина”, що містяться на віртуальних носіях електронного квитка, в АС з використанням банківських платіжних карток і з використанням GOOGLE PAY та Apple PAY;

можливості здійснення електронної ідентифікації під час формування електронного замовлення Платника на випуск віртуальної муніципальної картки "Картка Киянина";

можливості ініціювання платниками операцій випуску та токенізації віртуальних носіїв електронного квитка, та муніципальної картки "Картка Киянина" з використанням банківських платіжних карток та з використанням GOOGLE PAY та Apple PAY.

Нагадаємо, Вишгородська міська рада виділила мільйон гривень на закупівлю додаткових відеокамер для розширення місцевої системи комплексного відеоспостереження. Йдеться як про “звичайні” камери для зовнішнього спостереження, так і “навчені” розпізнавати автомобільні номери.

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