Что происходит с ценами на новостройки в Киеве, Львове и Одессе — исследование

Цены в долларах на новостройки Одессы и Киева вернулись к довоенному уровню, а во Львове выросли во всех классах. Об этом говорится в исследовании ЛУН.

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Все больше застройщиков извещают об открытии отделов продаж и, что важно — о продолжении строительства.

Киевский регион

Как отмечают аналитики ЛУН, средняя цена вернулась к февральской. Это связано с двумя факторами. Во-первых, 83 объекта возобновили деятельность (в противоположность 57 в мае), поэтому сегодня средняя цена точнее изображает ситуацию на рынке.

А во-вторых, наблюдается неодинаковое поведение застройщиков по поводу собственной ценовой политики. Так, 60% новостроек столицы не изменили цены в долларах США с февраля, 30% — повысили, а 10% — ощутимо снизили стоимость метра в собственных домах, что привело среднюю цену к уровню февральской — $1270 за метр.

Анализ в разрезе разных классов демонстрирует, что эконом- и комфорт-вариант вернулись к февральским ценам, бизнес-класс немного упал в цене. График премиума «прыгает» из-за того, что в этом классе работа отделов продаж только начинает восстанавливаться и данных для анализа цен еще недостаточно.

Львовский регион

Отдаленная от зон боевых действий западная часть страны демонстрирует возвращение к строительству более чем на 80?90% объектов. Так средняя цена за метр новостроек во Львове сегодня выросла на $90 по сравнению с февральской.

И этот рост наблюдается по всем классам жилья.

Одесский регион

Среди всех южных областей восстановления строительства наиболее динамично именно в Одесском регионе.

Изменение стоимости в каждом классе также сигнализирует, что застройщики пытаются найти оптимальную цену при сегодняшних условиях.