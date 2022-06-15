Что происходит с ценами на новостройки в Киеве, Львове и Одессе — исследование

Цены в долларах на новостройки Одессы и Киева вернулись к довоенному уровню, а во Львове выросли во всех классах. Об этом говорится в исследовании ЛУН.

Что происходит с ценами на новостройки в Киеве, Львове и Одессе — исследование
Фото: 24tv.ua

Все больше застройщиков извещают об открытии отделов продаж и, что важно — о продолжении строительства.

Киевский регион

Как отмечают аналитики ЛУН, средняя цена вернулась к февральской. Это связано с двумя факторами. Во-первых, 83 объекта возобновили деятельность (в противоположность 57 в мае), поэтому сегодня средняя цена точнее изображает ситуацию на рынке.

А во-вторых, наблюдается неодинаковое поведение застройщиков по поводу собственной ценовой политики. Так, 60% новостроек столицы не изменили цены в долларах США с февраля, 30% — повысили, а 10% — ощутимо снизили стоимость метра в собственных домах, что привело среднюю цену к уровню февральской — $1270 за метр.

Анализ в разрезе разных классов демонстрирует, что эконом- и комфорт-вариант вернулись к февральским ценам, бизнес-класс немного упал в цене. График премиума «прыгает» из-за того, что в этом классе работа отделов продаж только начинает восстанавливаться и данных для анализа цен еще недостаточно.

Львовский регион

Отдаленная от зон боевых действий западная часть страны демонстрирует возвращение к строительству более чем на 80?90% объектов. Так средняя цена за метр новостроек во Львове сегодня выросла на $90 по сравнению с февральской.

И этот рост наблюдается по всем классам жилья.

Одесский регион

Среди всех южных областей восстановления строительства наиболее динамично именно в Одесском регионе.

Изменение стоимости в каждом классе также сигнализирует, что застройщики пытаются найти оптимальную цену при сегодняшних условиях.





Интересные новости
Цены на жилье стремительно вырастут после войныЦены на жилье стремительно вырастут после войны
Цены на аренду квартир в Киеве: как изменился рынок арендованного жилья в июнеЦены на аренду квартир в Киеве: как изменился рынок арендованного жилья в июне
Вакансии для украинцев: в Польше открыли тысячи рабочих мест для украинцев с одной специальностьюВакансии для украинцев: в Польше открыли тысячи рабочих мест для украинцев с одной специальностью
Доллар по 45 гривен: стало известно, каким будет курс валют в ближайшее времяДоллар по 45 гривен: стало известно, каким будет курс валют в ближайшее время
Украинцы в мае значительно увеличили расходы на обустройство жилья и питание вне домаУкраинцы в мае значительно увеличили расходы на обустройство жилья и питание вне дома
Блок рекламы


Похожие новости
Стоимость аренды квартир в Киеве упала на 45%. Как изменились цены и спрос (инфографика)Стоимость аренды квартир в Киеве упала на 45%. Как изменились цены и спрос (инфографика)
Цены на аренду жилья во Львове снижаются: за сколько можно снять квартируЦены на аренду жилья во Львове снижаются: за сколько можно снять квартиру
В США 85% продавцов планируют внедрить криптовалютные платежи — исследованиеВ США 85% продавцов планируют внедрить криптовалютные платежи — исследование
Цены на аренду квартир в Киеве: как изменился рынок арендованного жилья в июнеЦены на аренду квартир в Киеве: как изменился рынок арендованного жилья в июне
Аренда квартир в Киеве резко подешевела: сколько стоит жилье во время войныАренда квартир в Киеве резко подешевела: сколько стоит жилье во время войны
Все больше украинцев возвращаются домой и на работу – исследованиеВсе больше украинцев возвращаются домой и на работу – исследование
Что сейчас происходит с гривной: курс валют в банках и на черном рынкеЧто сейчас происходит с гривной: курс валют в банках и на черном рынке
Средняя зарплата в Киеве стала выше: где еще в Украине неплохо платятСредняя зарплата в Киеве стала выше: где еще в Украине неплохо платят
Средняя зарплата в Киеве увеличилась до 29 тыс. грн. Какие вакансии сейчас предлагают в столицеСредняя зарплата в Киеве увеличилась до 29 тыс. грн. Какие вакансии сейчас предлагают в столице
В Одессе украли миллионы на ремонте школы: детали махинацииВ Одессе украли миллионы на ремонте школы: детали махинации
Последние новости
Подгружаем последние новости