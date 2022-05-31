Что сейчас происходит с гривной: курс валют в банках и на черном рынке

В первый день роSSийского вторжения в Украину Национальный банк зафиксировал курс доллара на уровне 29,25 гривен, но позднее разрешил банкам не ограничивать свои курсы по продаже наличной валюты, что привело к повышению курса.

О том, какой курс доллара в украинских банках и на черном рынке сообщает "Минфин", информирует Апостроф .

Самый низкий курс доллара 31 мая в "Укрэксимбанке" - покупка 34,50, продажа - 35,80.

На черном рынке средний курс доллара при покупке составляет 35,65, продажа - 36,10.

Как рассказывал "Апостроф", финансовые эксперты прогнозируют, что текущая неделя на валютном рынке будет напряженной и сформирует тренд по курсу доллара и евро по меньшей мере до середины первого летнего месяца. На курсы валют окажут влияние как ход боевых действий на Донбассе, так и сугубо экономические нюансы.