Что сейчас происходит с гривной: курс валют в банках и на черном рынке

В первый день роSSийского вторжения в Украину Национальный банк зафиксировал курс доллара на уровне 29,25 гривен, но позднее разрешил банкам не ограничивать свои курсы по продаже наличной валюты, что привело к повышению курса.

О том, какой курс доллара в украинских банках и на черном рынке сообщает "Минфин", информирует Апостроф.

Самый низкий курс доллара 31 мая в "Укрэксимбанке" - покупка 34,50, продажа - 35,80.

На черном рынке средний курс доллара при покупке составляет 35,65, продажа - 36,10.

Как рассказывал "Апостроф", финансовые эксперты прогнозируют, что текущая неделя на валютном рынке будет напряженной и сформирует тренд по курсу доллара и евро по меньшей мере до середины первого летнего месяца. На курсы валют окажут влияние как ход боевых действий на Донбассе, так и сугубо экономические нюансы.


Лена Руденко, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Курс доллара: в НБУ рассказали, к чему следует готовиться украинцамКурс доллара: в НБУ рассказали, к чему следует готовиться украинцам
Forbes: украинские беженцы в Европе потратили рекордную суммуForbes: украинские беженцы в Европе потратили рекордную сумму
Сеть супермаркетов "Сильпо" нашла замену мелитопольской черешнеСеть супермаркетов "Сильпо" нашла замену мелитопольской черешне
АТБ, Сильпо и Фора отреагировали на дефицит соли в УкраинеАТБ, Сильпо и Фора отреагировали на дефицит соли в Украине
Бесплатные ноутбуки для украинцев, в Минцифре сообщили о новом виде помощи: кто получитБесплатные ноутбуки для украинцев, в Минцифре сообщили о новом виде помощи: кто получит
Блок рекламы


Похожие новости
Курс валют: как изменились цены в банках и на "черном рынке"Курс валют: как изменились цены в банках и на "черном рынке"
Эксперт рассказал о тенденциях на рынке топлива через две недели после отмены госрегулированияЭксперт рассказал о тенденциях на рынке топлива через две недели после отмены госрегулирования
Нацбанк готов отказаться от фиксированного курса доллара: в НБУ рассказали, чего ждутНацбанк готов отказаться от фиксированного курса доллара: в НБУ рассказали, чего ждут
Каким будет новый курс доллара: гривна упадет с июняКаким будет новый курс доллара: гривна упадет с июня
Укрепление рубля: Невзоров сравнил РоSSию с подводной лодкой «Курск»Укрепление рубля: Невзоров сравнил РоSSию с подводной лодкой «Курск»
Курс валют: актуальные цены на выходныеКурс валют: актуальные цены на выходные
Нацбанк пока не планирует отпускать курс — ГелетийНацбанк пока не планирует отпускать курс — Гелетий
В НБУ объяснили причины снятия ограничений курса продаж валютВ НБУ объяснили причины снятия ограничений курса продаж валют
Средняя зарплата в Киеве увеличилась до 29 тыс. грн. Какие вакансии сейчас предлагают в столицеСредняя зарплата в Киеве увеличилась до 29 тыс. грн. Какие вакансии сейчас предлагают в столице
Биткоин упал ниже 29 тысяч: как спасти свои сбережения в криптовалютеБиткоин упал ниже 29 тысяч: как спасти свои сбережения в криптовалюте
Последние новости
Подгружаем последние новости