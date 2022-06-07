Аренда квартир в Киеве резко подешевела: сколько стоит жилье во время войны

Аренда квартир в Киеве резко подешевела, сообщили аналитики. Предложения в украинской столице значительно превышают спрос.

Арендодатели, которые после 24 февраля потеряли квартирантов, готовы до конца года предлагать жилье по сниженным ценам. Однако даже за 6000 гривен сложно сдать апартаменты, информируют "Застройщики Украины". Многие снизили или даже отменили арендную плату для арендаторов на два месяца – в марте и апреле. Некоторые и в мае уменьшили ее до минимума.

Директор агентства недвижимости Дмитрий Корчев сообщил, что украинцы пытались понять, будут ли они дальше снимать квартиры в Киеве . Риелтор Анастасия Перепеляк заменила, что в данный момент спрос в среднем снизился на 60% в сравнении с довоенным периодом.

Аренда подешевела в столице в среднем на 20-30%. Некоторые арендодатели в надежде найти клиентов делают огромные скидки.

Еще полгода назад съемная комната стоила 5-6 тысяч гривен. Сейчас за эту сумму можно снять однокомнатную квартиру с неплохим ремонтом.

Некоторые владельцы готовы сдать жилье всего за 7000-8000 тысяч гривен в месяц в новостройках. Договор, как правило, фиксируется на период от трех до шести месяцев, после чего плату можно пересмотреть.

Напомним, цены на квартиры в Украине также резко упали. Эксперты рассказали, где во время войны выгоднее купить недвижимость.