Обмен гривны на евро в странах Европы для украинцев

К европейским странам, где украинцы могут обменять гривны на евро по выгодному курсу, прибавились Италия и Нидерланды. Проживающие в этих странах украинские беженцы с конца июня смогут воспользоваться данной услугой.

Украинцы могут обменять наличные гривны на евро еще в двух странах Европы

Так, совершеннолетние граждане Украины, получившие разрешение на временное пребывание в этих странах, смогут обменивать свои гривны наличными на евро. Лимит обмена составляет до 10 тыс. грн на одного человека.

Возможность обмена обеспечит местная коммерческая компания, имеющая представительства по всей стране.

Аналогичный лимит установлен на обмен валюты в Швеции, а также Польше, Германии, Италии и Бельгии. Сборы и комиссии с суммы обмена не взимаются.

Украинцы могут обменять наличные гривны на евро еще в двух странах Европы

Также стало известно, что Нацбанк Украины договорился об обмене наличной гривны на местную валюту с центральными банками Швеции. С 15 июня в отделениях крупнейшей биржевой компании в Швеции Forex, которая насчитывает 53 филиала по всей стране, можно будет обменять гривны на шведскую крону. Лимит обмена – до 10 тысяч гривен. Принимаются банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен (банкноты низших номиналов и монеты приниматься не будут).

Ранее сообщалось, как украинцы могут перевести деньги с мобильного счета на банковскую карту.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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