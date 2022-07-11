Советник Зеленского рекомендует отменить фиксированный курс гривны

Экономист, советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко считает необходимым отменить фиксированный курс гривны к доллару, введенный в начале полномасштабной войны. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Советник Зеленского рекомендует отменить фиксированный курс гривны
Фото: ubr.ua

По словам Устенко, пора возвращаться к рыночному курсу национальной валюты.

«Мне кажется, что пришло уже время отмены фиксированного курса — надо переходить к уже существующему рыночному курсу. Какой смысл держать два курса сразу? То есть мы сейчас находимся в условиях, когда Национальный банк вроде бы фиксирует курс на 29,25 (грн за доллар), а с другой стороны есть курс, который мы видим на реальном рынке, который находится в пределах минимум от 33 до 36 грн за один доллар», — отметил экономист.

Устенко объяснил, что в случае отказа от фиксированного курса гривны рыночный курс может несколько снизиться.

«Уже пора переходить к нормальному рыночному курсу. Тем более, что нужно поддержать наших экспортеров, и Министерство финансов, которое собирает налоги, в том числе и от импорта», — добавил советник президента.

Он отметил, что Национальный банк Украины в условиях войны «сделал возможное и невозможное», и украинская финансовая система выстояла в первые месяцы полномасштабной агрессии РФ.

«Сейчас можно в этом направлении делать ослабление», — убежден Устенко.

Напомним

Как писал «Минфин», после вторжения войск РФ в феврале этого года Нацбанк решил зафиксировать официальный курс гривны на уровне 29,25 грн/доллар. Фиксация обменного курса должна помочь сдержать инфляционные процессы.

В то же время глава Национального банка Кирилл Шевченко не исключал, что НБУ в будущем может рассмотреть отказ от фиксированного валютного курса и возвращение плавающего курса «в целях повышения стабильности экономики».





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