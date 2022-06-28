PayРal продлевает бескомиссионный период для украинцев до сентября 2022 года

PayРal продлевает бескомиссионный период на международные платежи для украинцев до сентября 2022 года. Об этом на телеграм-канале написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Фото: forbes.ua

Что известно

За 3 месяца работы сервиса украинцы создали более 200 тысяч аккаунтов, отправили и получили платежи более чем на $200 миллионов. Именно с помощью PayРal украинцы могут поддерживать оказавшихся за рубежом родных собирать донаты со всего мира на армию.

«Уверен, что нашим следующим шагом должен стать запуск PayPal и для бизнес-аккаунтов. Это важно, чтобы украинский бизнес мог развиваться, а наши интернет-магазины и производители могли продавать по всему миру, принимая деньги на PayPal», — написал Федоров.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что после 30 июня вернутся комиссии за трансакции и снятие денег с аккаунта на банковскую карту.

В марте 2022 года платежная система PayPal официально начала работать в Украине.