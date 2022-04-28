Две третьих украинцев в этом году планируют засадить огород - опрос

Более половины украинцев, а именно 56%, имеют земельный участок и планируют сажать огород в этом году, еще 9% - не имеют собственной земли, но также планируют сажать у родственников, знакомых. Такие данные социологического исследования опубликовала группа « Рейтинг ».

Только 8% граждан говорят, что у них есть огород, но сажать ничего не будут. При этом у четверти опрошенных нет участка.

Больше тех, кто будет сажать огороды, среди жителей запада и центра страны. Среди крестьян таких 83%, жителей малых городов – 65%, областных центров – 50%.

При этом слышали об инициативе «Сады победы» - всеукраинской кампании, направленной на эффективное использование доступных земельных участков и направление всех ресурсов для выращивания пищевых продуктов для недопущения продовольственного кризиса в Украине - чуть больше половины граждан – 55%, но 82% относятся к такой идее положительно.

Девятый общенациональный опрос Социологической группы «Рейтинг» проводился 26 апреля среди 1000 респондентов от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.