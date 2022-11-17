Україна розірвала угоду з Білоруссю про уникнення подвійного оподаткування

Верховна Рада у середу, 16 листопада, проголосувала за припинення дії угоди з Білоруссю про уникнення подвійного оподаткування. Розірвання договору підтримали 304 депутати. Про це повідомив перший заступник податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

Україна розірвала угоду з Білоруссю про уникнення подвійного оподаткування
Фото: uainfo.org

Що відомо

Доцільність припинення дії угоди у пояснювальній записці обґрунтовується необхідністю захисту національних інтересів та національної безпеки «у зв’язку із підтримкою Республікою Білорусь безпрецедентної, відкритої, широкомасштабної збройної війни Російської Федерації проти України».

Також вказується, що це дозволить «прискорити згортання економічних і фінансових зв'язків з Республікою Білорусь».

Після припинення дії угоди до всіх доходів резидентів Білорусі, одержаних з джерел в Україні, буде застосовано загальну ставку оподаткування 15% замість пільгової — 10% на проценти.

Угода діяла з 1994 року.





Интересные новости
Ціни на квартири в Україні різко зросли на тлі війниЦіни на квартири в Україні різко зросли на тлі війни
Ціни впадуть: де та як зміниться вартість вторинної нерухомості в УкраїніЦіни впадуть: де та як зміниться вартість вторинної нерухомості в Україні
Обмін валюти в Україні ускладнитьсяОбмін валюти в Україні ускладниться
Литва зібрала $250 тисяч на морський дрон для УкраїниЛитва зібрала $250 тисяч на морський дрон для України
15 листопада Росія випустила по Україні ракет на $700-900 мільйонів — Forbes15 листопада Росія випустила по Україні ракет на $700-900 мільйонів — Forbes
Блок рекламы


Похожие новости
«Зернову угоду» продовжили на чотири місяці«Зернову угоду» продовжили на чотири місяці
Єврокомісія: Україна отримає 2,5 мільярда євро від ЄС наступного тижняЄврокомісія: Україна отримає 2,5 мільярда євро від ЄС наступного тижня
Україна збільшила виторг від експорту електроенергії у 2,5 разаУкраїна збільшила виторг від експорту електроенергії у 2,5 раза
Україна повернула світло в понад 20 звільнених населених пунктів ХерсонщиниУкраїна повернула світло в понад 20 звільнених населених пунктів Херсонщини
Україна виплатить $6 мільярдів за валютними боргами у 2023 роціУкраїна виплатить $6 мільярдів за валютними боргами у 2023 році
Україна пояснила причину зупинення постачання нафти нафтопроводом "Дружба"Україна пояснила причину зупинення постачання нафти нафтопроводом "Дружба"
Україна та США змінять Угоду про торгове та інвестиційне співробітництвоУкраїна та США змінять Угоду про торгове та інвестиційне співробітництво
Україна почала відбір газу з підземних газосховищУкраїна почала відбір газу з підземних газосховищ
Британія та США: вже підготовлено угоду на мільярди кубометрів зрідженого газу — ЗМІБританія та США: вже підготовлено угоду на мільярди кубометрів зрідженого газу — ЗМІ
Оподаткування підприємців: Рада ухвалили добровільну відмову від "2% спрощенки"Оподаткування підприємців: Рада ухвалили добровільну відмову від "2% спрощенки"
Последние новости
Подгружаем последние новости