«Зернову угоду» продовжили на чотири місяці

У Стамбулі домовилися про продовження роботи «зернового коридору» для експорту продовольства з трьох українських морських портів ще на 120 днів. Про це написав міністр інфраструктури Олександр Кубраков у фейсбуці.

Фото зі сторінки ФБ Курбакова

За словами Курбакова, гарантами виконання Ініціативи залишилися Організація Об‘єднаних Націй та Туреччина.

Крім того, повідомив Кубраков, Україна офіційно звернулася до партнерів в рамках ініціативи з пропозицією продовжити її щонайменше на рік та долучити до неї порт Миколаїв.

«Очікуємо на їх відповідь», — додав міністр.

Кубраков наголосив на важливості забезпечення ефективної роботи Спільного Координаційного Центру, тож українська сторона внесла свої пропозиції щодо вирішення наявних проблем.

«Ми маємо використовувати весь наявний експортний потенціал наших портів щоб світ швидко отримував необхідні обсяги продовольства», — резюмує міністр.

Передісторія

29 жовтня Росія призупинила свою участь у виконанні угоди щодо вивезення зерна з портів України. Після цього Україна вимушено призупинила експорт зерна морським шляхом.

Однак у неділю ООН , Туреччина та Україна погодили план переміщення 31 жовтня 16 суден, які перебувають у турецьких водах. А у понеділок, 31 жовтня, з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вийшли 12 суден з 354,5 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.

1 серпня вперше за понад п’ять місяців з порту «Одеса» вийшло судно, завантажене українським продовольством.

Як писав раніше «Мінфін», Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна 22 липня. Документ передбачає безпечне проходження зерновозів у та з українських портів під час війни. Ключову роль у гарантуванні безпеки відведено Анкарі.

Угода передбачає, що Україна повністю контролює порти «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний». Знаходження у цих портах інших суден, крім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів та добрив, не передбачається.

Документ не передбачає послаблення санкцій щодо Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.