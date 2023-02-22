До «Дія.City» вже приєдналося понад 450 компаній. За останні два місяці п'ять нових резидентів

До податкової та правової системи для технологічного бізнесу «Дія.City» вже приєдналися понад 450 компаній, зокрема до простору долучаються українські та світові технологічні компанії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

До «Дія.City» вже приєдналося понад 450 компаній. За останні два місяці п'ять нових резидентів

«Податковий та правовий простір Дія.City впевнено росте. Сьогодні вже перетнув позначку у 450 компаній-резидентів», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, за останні два місяці резидентами стали:

  • Airlogix — український стартап, який створює дрони. Саме вони створили безпілотник «Гор» для розвідки й коригування артилерії на висотах до 3500 м.
  • Taxer — сервіс для підприємців, що дозволяє у кілька кліків здавати звіти до податкової служби, проходити державну реєстрацію та вести бухгалтерію через інтернет.
  • Health 24 — медична інформаційна система та портал запису до лікарів зі зручним, простим, інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом.
  • Preste — компанія, яка створює AI-проєкти із машинного навчання та Data Science для бізнесу — від розробки до виробництва.
  • Beetroot Academy — шведсько-українська ІТ-школа, місія якої — допомогти людям побудувати кар'єру в цифровій економіці.





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