До «Дія.City» вже приєдналося понад 450 компаній. За останні два місяці п'ять нових резидентів

До податкової та правової системи для технологічного бізнесу «Дія.City» вже приєдналися понад 450 компаній, зокрема до простору долучаються українські та світові технологічні компанії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Податковий та правовий простір Дія.City впевнено росте. Сьогодні вже перетнув позначку у 450 компаній-резидентів», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, за останні два місяці резидентами стали: