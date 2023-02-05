ЄС у чотири рази збільшить постачання електроенергії в Україну

Євросоюз виконає прохання української влади про постачання електроенергії. Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Вона нагадала, що раніше Україна експортувала електроенергію до ЄС, зараз ситуація змінилася. ЄС планує постачати в Україну 2 ГВт електроенергії.

Влада просила збільшити ліміт на експорт електроенергії до 2 ГВт, що вчетверо більше за нинішній обсяг.