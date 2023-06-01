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2023-06-01
США ще на рік продовжили призупинення мит на українську сталь
Про це оголосили в Міністерстві торгівлі.
Сполучені Штати ще на рік продовжать тимчасове призупинення дії 232 митних тарифів на українську сталь,
«Сьогодні міністр торгівлі Джина Раймондо оголосила, що Сполучені Штати продовжать на один рік тимчасове призупинення тарифів на українську сталь відповідно до розділу 232 Закону про розширення торгівлі 1962 року з поправками», — йдеться в заяві Міністерства.
Сполучені Штати призупинили мита на українську сталь на один рік у травні минулого року, через кілька місяців після початку російського вторгнення.
Микита Ткаченко, ZN.ua