США ще на рік продовжили призупинення мит на українську сталь

Про це оголосили в Міністерстві торгівлі.

Сполучені Штати ще на рік продовжать тимчасове призупинення дії 232 митних тарифів на українську сталь, повідомило Міністерство торгівлі, інформує ZN.ua.

США ще на рік продовжили призупинення мит на українську сталь

«Сьогодні міністр торгівлі Джина Раймондо оголосила, що Сполучені Штати продовжать на один рік тимчасове призупинення тарифів на українську сталь відповідно до розділу 232 Закону про розширення торгівлі 1962 року з поправками», — йдеться в заяві Міністерства.

Сполучені Штати призупинили мита на українську сталь на один рік у травні минулого року, через кілька місяців після початку російського вторгнення.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Україна екстрено імпортувала електроенергію з РумуніїУкраїна екстрено імпортувала електроенергію з Румунії
ПриватБанк закриває зняття коштів з віртуальних карт з 1 червняПриватБанк закриває зняття коштів з віртуальних карт з 1 червня
В Україні очікується дефіцит фруктів, але цього року будуть власні кавуниВ Україні очікується дефіцит фруктів, але цього року будуть власні кавуни
У Польщі до середини літа мають ухвалити принципове рішення з приводу будівництва першої АЕСУ Польщі до середини літа мають ухвалити принципове рішення з приводу будівництва першої АЕС
Зміна клімату: у Португалії заборонили вирощування оливок і авокадоЗміна клімату: у Португалії заборонили вирощування оливок і авокадо
Блок рекламы


Похожие новости
У "Нової пошта" виникли проблеми з відправкою посилок в ЄС через обмежень Польщі на українську продукціюУ "Нової пошта" виникли проблеми з відправкою посилок в ЄС через обмежень Польщі на українську продукцію
У Болгарії також готуються до призупинення імпорту українського зернаУ Болгарії також готуються до призупинення імпорту українського зерна
На Луганщині росіяни тиснуть на підприємців, які використовують українську гривню, а не валюту окупантів – ОВАНа Луганщині росіяни тиснуть на підприємців, які використовують українську гривню, а не валюту окупантів – ОВА
Компанія UPG сина Лукашенка «перефарбувалася» в українську, щоб працювати в ПольщіКомпанія UPG сина Лукашенка «перефарбувалася» в українську, щоб працювати в Польщі
«Зерно з України»: Італія виділила на українську продовольчу ініціативу 2 мільйони євро«Зерно з України»: Італія виділила на українську продовольчу ініціативу 2 мільйони євро
«Зернову угоду» продовжили на чотири місяці«Зернову угоду» продовжили на чотири місяці
Пиво під маркою "Азовсталь" виготовляє велика пивоварня в США.Пиво під маркою "Азовсталь" виготовляє велика пивоварня в США.
Як Росія знищує українську енергетику: інфографіка та карта ударівЯк Росія знищує українську енергетику: інфографіка та карта ударів
Молдова замінила українську електроенергію на румунськуМолдова замінила українську електроенергію на румунську
Ціни на українську експортну електроенергію падають: в «Укренерго» розповіли, скільки планують заробитиЦіни на українську експортну електроенергію падають: в «Укренерго» розповіли, скільки планують заробити
Последние новости
Подгружаем последние новости