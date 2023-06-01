США ще на рік продовжили призупинення мит на українську сталь

Про це оголосили в Міністерстві торгівлі.

Сполучені Штати ще на рік продовжать тимчасове призупинення дії 232 митних тарифів на українську сталь, повідомило Міністерство торгівлі, інформує ZN.ua .

«Сьогодні міністр торгівлі Джина Раймондо оголосила, що Сполучені Штати продовжать на один рік тимчасове призупинення тарифів на українську сталь відповідно до розділу 232 Закону про розширення торгівлі 1962 року з поправками», — йдеться в заяві Міністерства.

Сполучені Штати призупинили мита на українську сталь на один рік у травні минулого року, через кілька місяців після початку російського вторгнення.