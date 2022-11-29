«Зерно з України»: Італія виділила на українську продовольчу ініціативу 2 мільйони євро

Раніше Україна запустила ініціативу Grain from Ukraine, у межах якої до середини наступного року близько 60 суден з українським зерном планується направити до найбідніших країн Африки, інформує ZN.ua.

«Зерно з України»: Італія виділила на українську продовольчу ініціативу 2 мільйони євро
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Очільник італійського Міністерства закордонних справ Антоніо Таяні заявив, що його країна виділить два мільйони євро для української продовольчої програми Grain from Ukraine. Про це повідомляє видання ANSA.

«Я підписав рефінансування Двостороннього надзвичайного фонду. Підтримка Всесвітньої продовольчої програми. Два мільйони євро, які дадуть поштовх ініціативі «Grain from Ukraine». Важливий проєкт, який допомагає перевозити українську пшеницю найбіднішим країнам», - підкреслив глава МЗС

Таяні додав, що незважаючи на труднощі, пов’язані з війною, Україна стає головним героєм допомоги мільйонам людей, які живуть у скрутному становищі.

«Італія не може не бути на її боці», - наголосив міністр.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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