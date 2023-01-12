На Луганщині росіяни тиснуть на підприємців, які використовують українську гривню, а не валюту окупантів – ОВА

В Луганській ОВА розповіли, що загарбники намагаються максимально знецінити українську гривню на окупованих територіях, інформує ZN.ua.

Окупанти на Луганщині продовжують тиснути на підприємців, які користуються національною українською валютою – гривнею. Про це повідомили в Луганській військовій обласній адміністрації.

«Росіяни продовжують тиснути на підприємців, які й надалі користуються гривнею. Після настання нового року і відповідно, уведення заборони на обіг національної валюти, вони пішли з рейдами до місцевих підприємців. Погрожують конфіскацією майна та вилученням усієї валюти за користування гривнею», – йдеться у повідомленні.

При цьому на тіньовому ринку курс на обмін у більшості випадків – один до одного. Водночас за зняття гривні з картки окупанти стягують 15-20 % комісії. В ОВА зауважили, що ворог намагається максимально знецінити українську гривню на окупованих територіях.





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