Укрексімбанк перестав приймати на інкасо зношену валюту

Зношені гроші підлягає обміну за процедурою інкасо. Один системний банк України оголосив про відмову приймати валюту.

Системний банк України перестав приймати на інкасо зношену валюту

Мова йде про посередницьку банківську операцію, в рамках якої пошкоджені купюри відправляють іноземному банку-кореспонденту для обміну та отримання банкнот, придатних до обігу. Стало відомо, що АТ "Укрексімбанк" з 25 липня відмовився приймати на інкасо пошкоджені та зношені банкноти іноземної валюти.

У прес-службі банку повідомили про зміну тарифів комісійної винагороди за РКО для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб:

"Припиняється надання банківської послуги "Прийом на інкасо зношених, пошкоджених банкнот іноземної валюти І групи класифікатора іноземних валют НБУ та банкнот іноземних держав, вилучених з обігу".

Зазначено, що для отримання додаткової інформації та відповіді на запитання потрібно звертатися до менеджерів у відділеннях та філіях Укрексімбанку.

Раніше Укрексімбанк надавав клієнтам таку послугу з комісією 20% від суми.

Як відомо, Національний банк України запровадив заходи щодо врегулювання питання обміну зношеної іноземної валюти. Зміни, зокрема, торкнулися нормативно-правої бази, скасовано список ознак незначного зносу до банкнот.

Фінустановам при здійсненні валютно-обмінних операцій заборонено встановлювати обмеження за номіналом та роком емісії купюр іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території держав.

Системний банк України перестав приймати на інкасо зношену валюту

Нагадаємо, що Укрексімбанк входить до топ-15 системно важливих банків країни разом із ПриватБанком, Ощадбанком, Райффайзен Банком, ПУМБ, Укргазбанком, Укрсиббанком та іншими.

Раніше НБУ назвав топ-7 банків, в яких можна обміняти зношену валюту: ПриватБанку та Ощадбанку у ньому не було.


Леся Ловіцька, Тудей





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