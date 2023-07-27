Укрексімбанк перестав приймати на інкасо зношену валюту
Зношені гроші підлягає обміну за процедурою інкасо. Один системний банк України оголосив про відмову приймати валюту.
Мова йде про посередницьку банківську операцію, в рамках якої пошкоджені купюри відправляють іноземному банку-кореспонденту для обміну та отримання банкнот, придатних до обігу. Стало відомо, що АТ "Укрексімбанк" з 25 липня відмовився приймати на інкасо пошкоджені та зношені банкноти іноземної валюти.
У прес-службі банку повідомили про зміну тарифів комісійної винагороди за РКО для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб:
"Припиняється надання банківської послуги "Прийом на інкасо зношених, пошкоджених банкнот іноземної валюти І групи класифікатора іноземних валют НБУ та банкнот іноземних держав, вилучених з обігу".
Зазначено, що для отримання додаткової інформації та відповіді на запитання потрібно звертатися до менеджерів у відділеннях та філіях Укрексімбанку.
Раніше Укрексімбанк надавав клієнтам таку послугу з комісією 20% від суми.
Як відомо, Національний банк України запровадив заходи щодо врегулювання питання обміну зношеної іноземної валюти. Зміни, зокрема, торкнулися нормативно-правої бази, скасовано список ознак незначного зносу до банкнот.
Фінустановам при здійсненні валютно-обмінних операцій заборонено встановлювати обмеження за номіналом та роком емісії купюр іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території держав.
Нагадаємо, що Укрексімбанк входить до топ-15 системно важливих банків країни разом із ПриватБанком, Ощадбанком, Райффайзен Банком, ПУМБ, Укргазбанком, Укрсиббанком та іншими.
Раніше НБУ назвав топ-7 банків, в яких можна обміняти зношену валюту: ПриватБанку та Ощадбанку у ньому не було.