Укрексімбанк перестав приймати на інкасо зношену валюту

Зношені гроші підлягає обміну за процедурою інкасо. Один системний банк України оголосив про відмову приймати валюту.

Мова йде про посередницьку банківську операцію, в рамках якої пошкоджені купюри відправляють іноземному банку-кореспонденту для обміну та отримання банкнот, придатних до обігу. Стало відомо, що АТ "Укрексімбанк" з 25 липня відмовився приймати на інкасо пошкоджені та зношені банкноти іноземної валюти.

У прес-службі банку повідомили про зміну тарифів комісійної винагороди за РКО для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб:

"Припиняється надання банківської послуги "Прийом на інкасо зношених, пошкоджених банкнот іноземної валюти І групи класифікатора іноземних валют НБУ та банкнот іноземних держав, вилучених з обігу".

Зазначено, що для отримання додаткової інформації та відповіді на запитання потрібно звертатися до менеджерів у відділеннях та філіях Укрексімбанку.

Раніше Укрексімбанк надавав клієнтам таку послугу з комісією 20% від суми.

Як відомо, Національний банк України запровадив заходи щодо врегулювання питання обміну зношеної іноземної валюти. Зміни, зокрема, торкнулися нормативно-правої бази, скасовано список ознак незначного зносу до банкнот.

Фінустановам при здійсненні валютно-обмінних операцій заборонено встановлювати обмеження за номіналом та роком емісії купюр іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території держав.

Нагадаємо, що Укрексімбанк входить до топ-15 системно важливих банків країни разом із ПриватБанком, Ощадбанком, Райффайзен Банком, ПУМБ, Укргазбанком, Укрсиббанком та іншими.

Раніше НБУ назвав топ-7 банків, в яких можна обміняти зношену валюту: ПриватБанку та Ощадбанку у ньому не було.