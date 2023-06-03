Приватбанк перестав приймати долар та євро у своїх терміналах

З 29 травня Приватбанк зупинив прийом долара та євро у своїх терміналах.

Приватбанк перестав приймати долар та євро у своїх терміналах

«Наразі відсутня можливість провести операції валютообміну, поповнення валютних карток, валютних депозитів, погашення валютних кредитів у терміналі самообслуговування. Для проведення операцій клієнти можуть звернутися до каси відділення банку», — повідомили «Мінфіну» у прес-службі Приватбанку.

Досі Приват був єдиним банком, який надавав клієнтам таку послугу. У банку не пояснили, чи мають намір відновити цю послугу пізніше, як і причин, через які її перестали надавати.

Однак, як пояснили «Мінфіну» фахівці, проблема полягає в тому, що клієнти часто закачували в термінал старі купюри.

«Ми такий функціонал у своїх кіосках запустили 2020 року і за два місяці закрили. Причина — старі купюри. На жаль, крім як на інкасо подіти їх нікуди. Результат: два місяці подивилися, що з ринку збираємо і закрили цей сервіс», — пояснив проблему член правління Ощадбанку (відповідальний за роздрібний бізнес) Антон Тютюн.





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