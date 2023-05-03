Попит на валюту в Україні впав, особливо на безготівкову – дані НБУ

Українці скоротили купівлю доларів у банках.

Населення України за минулий місяць (квітень) продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на суму 1 335,4 млн доларів (в еквіваленті), при цьому купило - на 1 559,6 млн доларів. Отже, відповідно до даних НБУ, чиста купівля валюти склала 224,2 млн доларів, інформує ZN.ua.

Попит на валюту в Україні впав, особливо на безготівкову – дані НБУ
© unsplash/vunguyen

Враховуючи дані регулятора, у квітні чиста купівлю валюти скоротилася за місяць на 200,1 млн доларів. Для порівняння, в березні населення купило 424,3 млн доларів.

Всього з початку 2023 року українці продали 5 064,1 млн доларів і купили на 6 781,4 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 1 717,3 млн доларів.

Є ще одна тенденція - чистий попит на безготівкову валюту ссуттєво скоротився - до 19,4 млн доларів (з 147,1 млн доларів у березні). Цю валюту українці купують у банках за курсом, близьким до офіційного (36,6 гривень плюс комісія). Оскільки у квітні на готівковому ринку курс упав до 38 гривень, ці операції майже втратили сенс.

Повідомлялось, що у різних країнах наразі спостерігається поступова відмова від використання американського долара. Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крістіна Георгієва.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
У компанії з російським власником, який пов'язаний з Росатомом, досі не забрали ліцензію на користування надрами УкраїниУ компанії з російським власником, який пов'язаний з Росатомом, досі не забрали ліцензію на користування надрами України
На ДТЕК подали до суду: вперше забудовник багатоквартирного будинку спробує судитися за невиконання зобов'язаньНа ДТЕК подали до суду: вперше забудовник багатоквартирного будинку спробує судитися за невиконання зобов'язань
Норвегія планує збільшити видобуток газу, щоб замінити постачання з РФ – BloombergНорвегія планує збільшити видобуток газу, щоб замінити постачання з РФ – Bloomberg
Нацбанк оштрафував фінансову компанію за порушення "колекторської" етикиНацбанк оштрафував фінансову компанію за порушення "колекторської" етики
Український посол в Ірландії закликала бойкотувати віскі JamesonУкраїнський посол в Ірландії закликала бойкотувати віскі Jameson
Блок рекламы


Похожие новости
OTP Bank в Україні визнали міжнародним спонсором війни: видає пільгові кредити російським окупантамOTP Bank в Україні визнали міжнародним спонсором війни: видає пільгові кредити російським окупантам
Частка непрацюючих кредитів у банках знову зросла – дані НБУЧастка непрацюючих кредитів у банках знову зросла – дані НБУ
Депутати вирішили законодавчо зменшити кількість видів сигарет в Україні: кажуть, зростає кількість курцівДепутати вирішили законодавчо зменшити кількість видів сигарет в Україні: кажуть, зростає кількість курців
З 25 квітня в Україні в обігу з'явиться багато нових купюр, які матимуть одну відмінністьЗ 25 квітня в Україні в обігу з'явиться багато нових купюр, які матимуть одну відмінність
Ціни на квартири радикально змінилися в Україні: скільки коштує житло в областяхЦіни на квартири радикально змінилися в Україні: скільки коштує житло в областях
Японія спрямовує Світовому банку $471 мільйонів на допомогу УкраїніЯпонія спрямовує Світовому банку $471 мільйонів на допомогу Україні
В Україні під час війни виявляється видають кредити на житло: НБУ показав, під які відсоткиВ Україні під час війни виявляється видають кредити на житло: НБУ показав, під які відсотки
Рівень орендного доходу в ТРЦ Києва впав на 40-50%. Причина — повітряні тривогиРівень орендного доходу в ТРЦ Києва впав на 40-50%. Причина — повітряні тривоги
Україні вдалося розблокувати транзит агропродукції через ПольщуУкраїні вдалося розблокувати транзит агропродукції через Польщу
ЄБРР виділив 42 мільйони євро польській Cersanit на розвиток виробництва в Україні та ПольщіЄБРР виділив 42 мільйони євро польській Cersanit на розвиток виробництва в Україні та Польщі
Последние новости
Подгружаем последние новости