Попит на валюту в Україні впав, особливо на безготівкову – дані НБУ

Українці скоротили купівлю доларів у банках.

Населення України за минулий місяць (квітень) продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на суму 1 335,4 млн доларів (в еквіваленті), при цьому купило - на 1 559,6 млн доларів. Отже, відповідно до даних НБУ , чиста купівля валюти склала 224,2 млн доларів, інформує ZN.ua .

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Враховуючи дані регулятора, у квітні чиста купівлю валюти скоротилася за місяць на 200,1 млн доларів. Для порівняння, в березні населення купило 424,3 млн доларів.

Всього з початку 2023 року українці продали 5 064,1 млн доларів і купили на 6 781,4 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 1 717,3 млн доларів.

Є ще одна тенденція - чистий попит на безготівкову валюту ссуттєво скоротився - до 19,4 млн доларів (з 147,1 млн доларів у березні). Цю валюту українці купують у банках за курсом, близьким до офіційного (36,6 гривень плюс комісія). Оскільки у квітні на готівковому ринку курс упав до 38 гривень, ці операції майже втратили сенс.