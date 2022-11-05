Пиво під маркою "Азовсталь" виготовляє велика пивоварня в США.

Пиво під маркою "Азовсталь" та з українським тризубом на етикетці випускає пивзавод в американському місті Ноблсвілль (шт. Індіана).

Про це "Дзеркалу тижня" повідомив мер Житомир Сергій Сухомлін. Він показав фотографію банок пива "Азовсталь" і пояснив, що готується рішення щодо встановлення побратимських відносин із Ноблсвіллем.

Побратимство обіцяє win-win співпрацю через взаємний розвиток бізнесу, туризму та торгівлі, а також залучення інвестицій. Братування відбувається практично у всіх сферах життя громад. Домовленості часто будуються на взаємній економічній вигоді.

З початком повномасштабної війни в Україні така співпраця набула нових смислів. Наразі статус побратима використовується і для спрощеного відправлення гуманітарних вантажів. Крім того, побратими зараз пропонують свою експертизу щодо проектів відновлення українських регіонів.