Велика Британія почала друкувати банкноти із зображенням нового короля

Але в обігу вони з'являться не скоро.

Велика Британія почала виробництво банкнот із портретом нового короля Чарльза III, передає Euronews , інформує ZN.ua .

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Портрет короля буде зображений на чотирьох полімерних банкнотах номіналом ?5, ?10, ?20 та ?50. Дизайн інших банкнот залишиться тим самим.

Нові банкноти мають увійти в обіг до середини 2024 року.

Жителі Великої Британії зможуть продовжувати користуватися банкнотами з нинішнім портретом королеви Єлизавети II, коли нові банкноти поступово замінятимуть потьмянілі та зношені.

Коронацію Чарльза ІІІ призначено на 6 травня. Олія для помазання короля, яку освятили 3 березня в Єрусалимі, вперше не містить інгредієнтів тваринного походження.