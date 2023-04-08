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2023-04-08
Велика Британія почала друкувати банкноти із зображенням нового короля
Але в обігу вони з'являться не скоро.
Велика Британія почала виробництво банкнот із портретом нового короля Чарльза III, передає
© bankofengland.co.uk
Портрет короля буде зображений на чотирьох полімерних банкнотах номіналом ?5, ?10, ?20 та ?50. Дизайн інших банкнот залишиться тим самим.
Нові банкноти мають увійти в обіг до середини 2024 року.
Жителі Великої Британії зможуть продовжувати користуватися банкнотами з нинішнім портретом королеви Єлизавети II, коли нові банкноти поступово замінятимуть потьмянілі та зношені.
Коронацію Чарльза ІІІ призначено на 6 травня. Олія для помазання короля, яку освятили 3 березня в Єрусалимі, вперше не містить інгредієнтів тваринного походження.
Анастасія Дейна, ZN.ua