Велика Британія, крім відмови від імпорту російського газу, також суттєво скоротився і загальний імпорт з РФ , повідомляє Канал 24.

За рік до запровадження жорстких санкцій проти Росії обсяг імпорту палива становив у середньому 0,5 мільярда фунтів. У червні цього року він уперше в історії скоротився до нуля.

У червні імпорт товарів із країни-агресора знизився до найнижчого рівня із січня 1997 року. Він упав до 33 мільйонів фунтів стерлінгів, згідно з даними Управління національної статистики.

Хоча експорт до Росії небагато й зріс за результатами червня порівняно з попереднім місяцем, його обсяг знизився на 168 мільйонів фунтів стерлінгів, приблизно на 67% порівняно із середньомісячним показником за 12 місяців до лютого.