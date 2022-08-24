Велика Британія вперше скоротила імпорт російського газу до нуля
У зв'язку із санкціями Великобританія повністю припинила закуповувати паливо у Росії, інформує
Велика Британія, крім відмови від імпорту російського газу, також суттєво скоротився і загальний імпорт з РФ,
За рік до запровадження жорстких санкцій проти Росії обсяг імпорту палива становив у середньому 0,5 мільярда фунтів. У червні цього року він уперше в історії скоротився до нуля.
У червні імпорт товарів із країни-агресора знизився до найнижчого рівня із січня 1997 року. Він упав до 33 мільйонів фунтів стерлінгів, згідно з даними Управління національної статистики.
Хоча експорт до Росії небагато й зріс за результатами червня порівняно з попереднім місяцем, його обсяг знизився на 168 мільйонів фунтів стерлінгів, приблизно на 67% порівняно із середньомісячним показником за 12 місяців до лютого.