Велика Британія виділила $576 млн на спільну угоду з Францією щодо боротьби з нелегальною міграцією

Велика Британія виплатить 576 мільйонів доларів протягом наступних трьох років у рамках угоди з Францією щодо боротьби з нелегальною імміграцією через Ла-Манш. Про угоду стало відомо під час саміту британського прем’єра Ріші Сунака та президента Еммануеля Макрона в Парижі в п’ятницю, передає CNN .

Гроші спрямують, насамперед, на фінансування нового центру утримання мігрантів у Франції та розміщення 500 французьких агентів безпеки та підтримки, «щоб забезпечити якнайшвидше виявлення спроб перетину невеликими човнами», йдеться у спільній заяві двох країн.

У Сполученому Королівстві зросла кількість нелегальних мігрантів, які користуються послугами торговців людьми для незаконного переправлення їх до Британії на невеликих човнах, непридатних для плавання. Багато з цих човнів затонули, люди загинули.

Британський уряд нещодавно оновив законодавство щодо блокування нелегальної імміграції, але правозахисники розкритикували оновлення як «расистське, незаконне і недієздатне».