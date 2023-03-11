Велика Британія виділила $576 млн на спільну угоду з Францією щодо боротьби з нелегальною міграцією

Виділені гроші спрямують, насамперед, на фінансування нового центру утримання мігрантів у Франції, інформує ZN.ua.

Велика Британія виділила $576 млн на спільну угоду з Францією щодо боротьби з нелегальною міграцією
© unsplash/famouswebsites

Велика Британія виплатить 576 мільйонів доларів протягом наступних трьох років у рамках угоди з Францією щодо боротьби з нелегальною імміграцією через Ла-Манш. Про угоду стало відомо під час саміту британського прем’єра Ріші Сунака та президента Еммануеля Макрона в Парижі в п’ятницю, передає CNN.

Гроші спрямують, насамперед, на фінансування нового центру утримання мігрантів у Франції та розміщення 500 французьких агентів безпеки та підтримки, «щоб забезпечити якнайшвидше виявлення спроб перетину невеликими човнами», йдеться у спільній заяві двох країн.

У Сполученому Королівстві зросла кількість нелегальних мігрантів, які користуються послугами торговців людьми для незаконного переправлення їх до Британії на невеликих човнах, непридатних для плавання. Багато з цих човнів затонули, люди загинули.

Британський уряд нещодавно оновив законодавство щодо блокування нелегальної імміграції, але правозахисники розкритикували оновлення як «расистське, незаконне і недієздатне».


Анастасія Дейна, ZN.ua





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