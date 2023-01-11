Велика сімка розглядає можливість встановлення двох граничних цін на російські нафтопродукти

Причина в тому, що бензин і дизель продаються, як правило, дорожче за сиру нафту, а мазут – дешевше, інформує ZN.ua.

Країни Групи семи мають намір розробити два граничні рівні цін на російські нафтопродукти, щоб врахувати ті, що продаються за вищими цінами, ніж сира нафта, а також ті, що продаються зі знижкою, повідомляє Bloomberg.

У рамках зусиль щодо введення санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну Європейський Союз має намір заборонити імпорт російських нафтопродуктів 5 лютого та ввести граничні ціни на експорт до третіх країн, що, зокрема, торкнеться дизельного палива, лігроїну та мазуту. Точні механізми та рівень цін все ще обговорюються між країнами Великої сімки та ЄС.

Заборона на нафтопродукти послідувала за європейською забороною на імпорт російської сирої нафти, введеною 5 грудня, поряд з механізмом обмеження цін, який дозволяє європейським компаніям надавати фінансування та страхування експорту сирої нафти з Росії за ціною не вищою за 60 доларів за барель.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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