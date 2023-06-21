Потрібно знайти спосіб задіяти російські активи у відбудові України – прем’єр Латвії
"Порушник має заплатити".
Глава уряду Латвії Криш’яніс Каріньш, у своєму виступі на конференції щодо відбудови України у Лондоні, закликав знайти спосіб, у межах якого конфісковані російські активи мають піти на відбудову України. Про це
За його словами, йдеться про величезні кошти, тоді як Росія завдала Україні своєю війною величезних збитків.
"Порушник має заплатити. Росія руйнує Україну. Ми заморозили мільйони, може і трильйони їхніх активів. Потрібно знайти спосіб задіяти ці активи, щоб допомогти покрити вартість відбудови", – зазначив латвійський прем’єр.
"І, нарешті, російське керівництво має постати перед трибуналом за усі звірства і злочини проти людяності", – наголосив Каріньш.
Він додав, що загальний обсяг допомоги, яку Латвія передала Україні, складає понад 1,3% ВВП країни, у якій більшу частку (1% ВВП) складає військова допомога.
Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Сполучені Штати виділять додаткові 1,3 мільярда доларів на допомогу Україні у відновленні після російського вторгнення.