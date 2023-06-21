Потрібно знайти спосіб задіяти російські активи у відбудові України – прем’єр Латвії

"Порушник має заплатити".

Глава уряду Латвії Криш’яніс Каріньш, у своєму виступі на конференції щодо відбудови України у Лондоні, закликав знайти спосіб, у межах якого конфісковані російські активи мають піти на відбудову України. Про це повідомляє "Європейська правда", інформує ZN.ua .

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За його словами, йдеться про величезні кошти, тоді як Росія завдала Україні своєю війною величезних збитків.

"Порушник має заплатити. Росія руйнує Україну. Ми заморозили мільйони, може і трильйони їхніх активів. Потрібно знайти спосіб задіяти ці активи, щоб допомогти покрити вартість відбудови", – зазначив латвійський прем’єр.

"І, нарешті, російське керівництво має постати перед трибуналом за усі звірства і злочини проти людяності", – наголосив Каріньш.

Він додав, що загальний обсяг допомоги, яку Латвія передала Україні, складає понад 1,3% ВВП країни, у якій більшу частку (1% ВВП) складає військова допомога.