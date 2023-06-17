У російського олігарха Дєріпаскі остаточно конфіскували активи, окрім двох кар’єрів

Судді не побачили достатніх доказів контролю над Хустським та Жежелівським кар’єрами

16 червня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила конфіскацію більшості українських активів російського олігарха Олєга Дєріпаскі. Як повідомляє пресслужба ВАКС, Апеляційна палата розглянула апеляційні скарги низки підприємств на рішення ВАКС від 16 лютого 2023 року про часткове задоволення позову Міністерства юстиції України до Дєріпаскі та міжнародної компанії ПАТ «Об’єднана компанія «РУСАЛ» щодо конфіскації їхніх активів на підставі п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», інформує ZN.ua .

© Олег Деріпаска/instagram

Судді відмовили у задоволенні скарг усім підприємствам, окрім двох – ПрАТ «Хустський кар’єр» та ПрАТ «Жежелівський кар’єр». Щодо них у суді заявили про відсутність «достатніх доказів щодо можливості підсанкційною особою розпоряджатися корпоративними правами».

У Центрі протидії корупції зауважують, що наразі повного тексту рішення апеляції ще немає, але «існує серйозний ризик того, що ним буде створено прецедент для ухилення від санкцій через угоди із активами, пов'язаними з підсанкційними особами».

Нагадаємо, що ВАКС, за позовом Мінюсту, конфіскував низку підприємств Дєріпасіи включно з Миколаївським глиноземним заводом. В дохід держави було стягнуто більше трьохсот об’єкт рухомого та нерухомого майна: 12 земельних ділянок, комплекс морського порту, квартири, адмінбудівлі, виробничі цехи, 46 транспортних засобів та 240 одиниць спецтехніки Миколаївського глиноземного заводу. Загальна вартість переданого Україні майна становить понад 10 млрд грн.

Раніше у Національному агентстві запобігання корупції підтвердили, що є ймовірність виходу з-під санкцій російських олігархів, зокрема Міхаіла Фрідмана та Олєга Дєріпаскі.