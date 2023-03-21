Україна та Велика Британія підписали угоду про цифрову торгівлю

Україна та Велика Британія 20 березня підписали Угоду про цифрову торгівлю, повідомила пресслужба Мінекономіки.

Україна та Велика Британія підписали угоду про цифрову торгівлю
Фото: me.gov.ua

Що відомо

Ця угода є правовим фундаментом для більшого розвитку цифрової економіки — від електронної комерції до кібербезпеки — торгівлі цифровими продуктами і послугами між Україною та Великою Британією.

Торгова угода орієнтована передусім на запобігання появи бар‘єрів у майбутньому. Для українських ІТ компаній збереження вільного доступу на ринки — базова умова подальшого розвитку, зазначили в Мінекономіки.

Перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що реалізація угоди поглибить участь України в глобальних ланцюгах постачань, сприятиме розвитку МСП та участі жінок у цифровій економіці, а також зменшить перешкоди для участі у глобальній цифровій торгівлі.

Також, за її словами, підписання цієї угоди закладе основу для практичного наповнення Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться у Лондоні у червні цього року, та посилить українсько-британське інвестиційне партнерство.





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