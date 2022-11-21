Велика Британія надасть Україні пакет допомоги на 50 мільйонів фунтів

Велика Британія надасть новий пакет допомоги на 50 млн фунтів стерлінгів для зміцнення протиповітряної оборони України. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленським у Києві, пише «Бізнес.Цензор».

Фото: president.gov.ua

Пакет допомоги

«Пакет оборонної допомоги вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів включає 125 зенітних знарядь та технології для протидії смертоносним безпілотникам, поставленим Іраном, у тому числі десятки радарів та засобів радіоелектронної боротьби з дронами. Це на додаток до більш ніж 1000 нових зенітних ракет, про які міністр оборони оголосив раніше цього місяця», — йдеться у повідомленні.



Крім того, прем'єр підтвердив виділення 12 млн фунтів стерлінгів для Всесвітньої продовольчої програми та 4 млн фунтів стерлінгів для Міжнародної організації з міграції.

Фінансування допоможе надати генератори, житло, ремонт водопостачання та мобільні медичні клініки.

Велика Британія також надсилає українським військам десятки тисяч зимових комплектів для екстремальних холодів.



Також зазначається, що працюючи з урядом України, Велика Британія визначила перші вісім будівельних проєктів, які будуть підтримуватись UK Export Finance, та допоможуть відновити критично важливу інфраструктуру України та закласти основи для відновлення економіки.

Проєкти включають шість мостів і два житлові будинки, зокрема житловий комплекс у Бучі на 2250 жителів.