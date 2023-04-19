У Болгарії також готуються до призупинення імпорту українського зерна

В уряді країни зазначили, що з боку України "створюється недобросовісна конкуренція", яку не витримують місцеві фермери.

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В.о. міністра сільського господарства Болгарії Явір Гечев заявив, що країна, як раніше і планувала, готується призупинити імпорт зерна з України. Про це повідомляє "БТА", інформує ZN.ua .

Гечев зазначив, що після зустрічі з виробниками зерна його міністерство вирішило направити запит в Мінекономіки Болгарії щодо припинення ввезення низки українських товарів. Уряд країни розгляне таку ініціативу вже завтра, 19 квітня.

"Ми вважаємо, що це буде сильним сигналом для Європи, тому що Європа не може просто слухати країни, вона має вживати заходів", – підкреслив болгарський урядовець.

Міністр наголоси, що з боку України "створюється недобросовісна конкуренція", яку не витримують місцеві фермери.

Він зауважив, що після того, як тиск на болгарських фермерів ослабне, заборона на імпорт може бути переглянута або змінена.

Чиновник додав, що наразі вже три країни Європи заборонили імпорт українського зерна. І тому весь український експорт може бути перенаправлений через Румунію та Болгарію.