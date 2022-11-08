Британія та США: вже підготовлено угоду на мільярди кубометрів зрідженого газу — ЗМІ
Найближчими тижнями Британія оголосить про угоду.
Штати мають намір продати Британії наступного року мільярди кубометрів зрідженого газу. Наразі переговори про "партнерство в галузі енергетичної безпеки" знаходяться на завершальній стадії, але прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак вже готується оголосити про укладання великої газової угоди. Про це
Втім, є проблема. У країні активно закликають і продовжують боротися із зміною клімату. Тому газова угода майже напевно буде розкритикована лейбористами. Однак у поточній ситуації імпортувати більше копалин — це необхідна умова для забезпечення енергетичної безпеки країни.
Оголошення про угоду очікується протягом наступного тижня-двох, хоча дату ще не визначено. А ось деталі угоди можуть бути розкриті після того, як британський прем'єр відвідає кліматичну конференцію в Єгипті, щоб закликати світових лідерів "виконати" свої обіцянки щодо боротьби зі зміною клімату.
Зазначається, що угоду почали готувати ще за прем'єрства Ліз Трасс, яка особисто обговорювала деталі із президентом США Джо Байденом. На Даунінг-стріт сподівалися оголосити про підписання угоди 21 жовтня, але цей план скасували через рішення Трас подати у відставку.