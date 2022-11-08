Британія та США: вже підготовлено угоду на мільярди кубометрів зрідженого газу — ЗМІ

Штати мають намір продати Британії наступного року мільярди кубометрів зрідженого газу. Наразі переговори про "партнерство в галузі енергетичної безпеки" знаходяться на завершальній стадії, але прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак вже готується оголосити про укладання великої газової угоди. Про це повідомляє The Telegraph.

Втім, є проблема. У країні активно закликають і продовжують боротися із зміною клімату. Тому газова угода майже напевно буде розкритикована лейбористами. Однак у поточній ситуації імпортувати більше копалин — це необхідна умова для забезпечення енергетичної безпеки країни.

Оголошення про угоду очікується протягом наступного тижня-двох, хоча дату ще не визначено. А ось деталі угоди можуть бути розкриті після того, як британський прем'єр відвідає кліматичну конференцію в Єгипті, щоб закликати світових лідерів "виконати" свої обіцянки щодо боротьби зі зміною клімату.