Україна та США змінять Угоду про торгове та інвестиційне співробітництво

Оновлення Угоди, за словами українського міністра економіки, «підтримає зусилля України щодо створення більш прозорого та прогнозованого бізнес-середовища, зміцнить довіру американського бізнесу до інвестицій в Україну та полегшить реалізацію проєктів щодо відновлення України», інформує ZN.ua.

Україна та США змінять Угоду про торгове та інвестиційне співробітництво
© Міністерство економіки України

Україна та США оновлять Угоду про торговельну та інвестиційну співпрацю. Зміни вже почали обговорювати міністр економіки України Юлія Свириденко та торговельний представник США Кетрін Тай під час засідання Українсько-Американської ради з торгівлі у Вашингтоні 9 листопада, повідомляє Мінекономіки.

"Оновлення торгової угоди особливо важливе в контексті економічної підтримки США для України та в контексті післявоєнного відновлення. Понад 20 представників усіх залучених до співпраці з Україною інститутів США обговорили існуючі програми допомоги та наступні кроки щодо залучення інвестицій в Україну", – сказала Свириденко.

Сторони обговорили широке коло питань: приватизацію та публічні закупівлі, технічне регулювання, інтелектуальну власність, ветеринарні питання, трудову та судову реформи.

"З одного боку, Рада з торгівлі та інвестицій консолідувала всі попередні досягнення у двосторонній співпраці, але водночас масштаб існуючої співпраці перекладається на нову якість, яка потребує оновлення договірної бази. Тому ми доповнимо Угоду 2008 року низкою протоколів", – сказала український міністр.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
Ціни на оренду заміських будинків стрімко зростаютьЦіни на оренду заміських будинків стрімко зростають
Баффет профінансує закупівлю генераторів та електрообладнанняБаффет профінансує закупівлю генераторів та електрообладнання
CША негласно просять американські банки співпрацювати з деякими російськими компаніями – BloombergCША негласно просять американські банки співпрацювати з деякими російськими компаніями – Bloomberg
Держава стала одним з найбільших власників АЗС після націоналізації "Укрнафти" та "Укртатнафти"Держава стала одним з найбільших власників АЗС після націоналізації "Укрнафти" та "Укртатнафти"
Підвищення пенсій у грудні: трьом категоріям пенсіонерів підвищать виплатиПідвищення пенсій у грудні: трьом категоріям пенсіонерів підвищать виплати
Блок рекламы


Похожие новости
Україна почала відбір газу з підземних газосховищУкраїна почала відбір газу з підземних газосховищ
Британія та США: вже підготовлено угоду на мільярди кубометрів зрідженого газу — ЗМІБританія та США: вже підготовлено угоду на мільярди кубометрів зрідженого газу — ЗМІ
Цього року Україна отримала близько 80 млрд євро допомоги. Це на 14% менше за військовий бюджет РФЦього року Україна отримала близько 80 млрд євро допомоги. Це на 14% менше за військовий бюджет РФ
Повоєнна відбудова: Україна ризикує повторити досвід «хрущовок» – архітекторПовоєнна відбудова: Україна ризикує повторити досвід «хрущовок» – архітектор
Грузія, Азербайджан, Угорщина та Румунія планують підписати угоду про постачання електроенергії в ЄСГрузія, Азербайджан, Угорщина та Румунія планують підписати угоду про постачання електроенергії в ЄС
Україна отримала $500 млн від Світового банку: на що витратимо і коли віддаватимемоУкраїна отримала $500 млн від Світового банку: на що витратимо і коли віддаватимемо
Україна та МВФ найближчим часом продовжать роботу над Моніторинговою програмоюУкраїна та МВФ найближчим часом продовжать роботу над Моніторинговою програмою
Скільки грошей Україна отримала від донорів і чому менше, ніж обіцялиСкільки грошей Україна отримала від донорів і чому менше, ніж обіцяли
Ціни на житло після війни: українцям розповіли, як вони змінятьсяЦіни на житло після війни: українцям розповіли, як вони зміняться
Україна підписала грантову угоду із Францією на 100 мільйонів євро для потреб оборониУкраїна підписала грантову угоду із Францією на 100 мільйонів євро для потреб оборони
Последние новости
Подгружаем последние новости