Україна та США змінять Угоду про торгове та інвестиційне співробітництво
Оновлення Угоди, за словами українського міністра економіки, «підтримає зусилля України щодо створення більш прозорого та прогнозованого бізнес-середовища, зміцнить довіру американського бізнесу до інвестицій в Україну та полегшить реалізацію проєктів щодо відновлення України», інформує
Україна та США оновлять Угоду про торговельну та інвестиційну співпрацю. Зміни вже почали обговорювати міністр економіки України Юлія Свириденко та торговельний представник США Кетрін Тай під час засідання Українсько-Американської ради з торгівлі у Вашингтоні 9 листопада,
"Оновлення торгової угоди особливо важливе в контексті економічної підтримки США для України та в контексті післявоєнного відновлення. Понад 20 представників усіх залучених до співпраці з Україною інститутів США обговорили існуючі програми допомоги та наступні кроки щодо залучення інвестицій в Україну", – сказала Свириденко.
Сторони обговорили широке коло питань: приватизацію та публічні закупівлі, технічне регулювання, інтелектуальну власність, ветеринарні питання, трудову та судову реформи.
"З одного боку, Рада з торгівлі та інвестицій консолідувала всі попередні досягнення у двосторонній співпраці, але водночас масштаб існуючої співпраці перекладається на нову якість, яка потребує оновлення договірної бази. Тому ми доповнимо Угоду 2008 року низкою протоколів", – сказала український міністр.