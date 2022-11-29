Україна підписала угоду про кредит на 100 мільйонів євро від Франції

Підписано Угоду про надання Україні кредиту в розмірі до 100 млн євро від Французького агентства розвитку. Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів.

Україна підписала угоду про кредит на 100 мільйонів євро від Франції
Фото: mof.gov.ua

Куди підуть кошти

Кошти будуть направлені до загального фонду державного бюджету для фінансування усіх першочергових видатків, за винятком видатків на оборону.

Умови кредиту

Кредит надається на пільгових умовах: процентна ставка складає 1,04% річних, а остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дати кредитного договору (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком більше 5 років від дати укладення кредитного договору).





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