Україна підписала угоду про кредит на 100 мільйонів євро від Франції

Підписано Угоду про надання Україні кредиту в розмірі до 100 млн євро від Французького агентства розвитку. Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів.

Фото: mof.gov.ua

Куди підуть кошти

Кошти будуть направлені до загального фонду державного бюджету для фінансування усіх першочергових видатків, за винятком видатків на оборону.

Умови кредиту

Кредит надається на пільгових умовах: процентна ставка складає 1,04% річних, а остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дати кредитного договору (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком більше 5 років від дати укладення кредитного договору).