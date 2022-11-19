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2022-11-19
Українців попросили ще більше скоротити споживання електрики: які прилади не слід включати взагалі, а які - одночасно
Поради абсолютно здійсненні.
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Для того, щоб за нинішніх руйнувань стабілізувати роботу енергосистеми, українців просять ще більше скоротити споживання електроенергії. Серед порад, які розповсюдило Міненерго у цьому зв'язку, немає нічого неможливого.
"Ми вдячні громадянам, які в середньому скоротили своє споживання на 10%. Але для того, щоб розвантажити мережу і було максимально комфортно і швидко відновлювати мережі, ми б просили й хотіли, щоб вони скоротили своє споживання на 25%, і додатково не користувались електричними приладами, в яких нема потреби", - сказав заступник міністра Фарід Сафаров в ефірі інформаційного телемарафону.
Лія Ільченко, ZN.ua