"Зачем мне этот геморрой?": ПриватБанк проверяет платежи даже в 200 гривен, появилось объяснение

ПриватБанк, банкомат, терминал

ПриватБанк проверяет денежные платежи украинцев, даже, если речь идет о незначительных суммах. У клиентов это вызывает недоумение и раздражение.

Так, одна из клиенток ПриватБанка пожаловалась, что был задержан ее платеж в размере всего 200 гривен.

«Я платила налог в пенсионный фонд как предприниматель, мой платеж завис, я обратилась в чат банка, мне ответили, что мой платеж на проверке службой безопасности банка! Платеж был в сумме 200 грн, потому что сейчас плачу понемногу по каждому платежу. Как может такой платеж быть задержан службой безопасности? Государству не требуются налоговые поступления или ваш банк ведет политику уничтожения малого бизнеса?», - сообщила разгневанная клиентка на странице ПриватБанка в Facebook.

ПриватБанк, Приват

Женщина также уточнила, надо ли ей для решения своего вопроса обращаться с жалобой в Нацбанк.

«После обращения на горячую линию и сообщения в интернете мой платеж прошел, но если я буду каждый раз с таким квестом платить налоги, а уплачиваю я их понемногу как получаю плату за свою работу и это получается несколько раз 5-7 в месяц – это повод для раздумий зачем мне этот геморрой?», - предупредила разгневанная клиентка о своем возможном решении отказаться от услуг банка.

В Привате на жалобу отреагировали, пояснив, что имеют право проверять любой платеж.

«Любой платеж, который производится, может проходить дополнительную проверку в службе безопасности. Статус проведения платежа можно проверить в чат онлайн или по номеру 3700», - ответили в ПриватБанке.


Катерина Петренко, politeka.net

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